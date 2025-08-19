Όλοι ονειρευόμαστε ένα λαμπερό αψεγάδιαστο χαμόγελο. Ωστόσο, σπάνια τα δόντια μας είναι απολύτως λευκά και πολλές φορές αυτό δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Λεκέδες ή αποχρωματισμοί στα δόντια μπορεί να αποτελούν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια για τερηδόνα ή ακόμη και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τον Άλεν Ζανγκ οδοντοτεχνίτη και ιδρυτή της ProDENT, η στοματική υγεία μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού μας. «Τα δόντια σας μπορούν να δείξουν πρώιμα σημάδια προβλημάτων αρκεί να ξέρετε τι να ψάξετε», δηλώνει.

Η χρήση απλών εργαλείων, όπως ενδοστοματικές κάμερες, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αποχρωματισμών πριν εξελιχθούν σε σοβαρές παθήσεις. «Ένας τακτικός έλεγχος δοντιών μπορεί να σας γλιτώσει από μελλοντικά προβλήματα υγείας», προσθέτει.

Ας δούμε μερικά σημάδια που αξίζουν την προσοχή όλων μας:

Κίτρινοι λεκέδες

Συχνά προκαλούνται από υπερβολική κατανάλωση τσαγιού, καφέ ή καπνίσματος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποδηλώνουν ηπατική δυσλειτουργία, καθώς η συσσώρευση χολερυθρίνης στο σώμα επηρεάζει το χρώμα των δοντιών.

Γκρι ή θαμπές αποχρώσεις

Μπορεί να σημαίνουν νέκρωση του δοντιού λόγω τραύματος ή να σχετίζονται με συστηματικές παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη. Αυτή μπορεί να επηρεάσει τον σχηματισμό του σμάλτου, προκαλώντας μόνιμα ελαττώματα.

Καφέ κηλίδες ή ραβδώσεις

Εκτός από ένδειξη πρώιμης τερηδόνας, οι καφέ αποχρώσεις μπορεί να σχετίζονται με σοβαρή φθορίωση αποτέλεσμα υπερβολικής πρόσληψης φθορίου, συχνά από κατάποση οδοντόκρεμας στην παιδική ηλικία.

Μπλε ή γκρι ρίγες

Συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων αντιβιοτικών (όπως οι τετρακυκλίνες) σε μικρή ηλικία. Αυτές οι χημικές ουσίες ενσωματώνονται στον σχηματισμό των δοντιών και προκαλούν βαθύ αποχρωματισμό.

Λευκές κηλίδες σαν κιμωλία

Αυτές μπορεί να αποτελούν τα πρώτα στάδια τερηδόνας ή να δείχνουν ελαττώματα του σμάλτου λόγω κοιλιοκάκης. Χρειάζεται άμεση οδοντιατρική αξιολόγηση.

Μαύρες ή σκούρες περιοχές

Συχνά αποτελούν ένδειξη προχωρημένης τερηδόνας ή νεκρού πολφικού ιστού. Σε σπάνιες περιπτώσεις, σχετίζονται με έκθεση σε βαρέα μέταλλα.

Κηλιδωμένο και ανομοιόμορφο σμάλτο

Μπορεί να υποδηλώνει γενετικές παθήσεις όπως η ατελής αδαμαντινογένεση, η οποία αποδυναμώνει το σμάλτο και καθιστά τα δόντια ευάλωτα σε βλάβες.

Τέλος η υγεία των δοντιών δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Αμελημένες οδοντικές παθήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμη και σε επικίνδυνες λοιμώξεις. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από στοματικές παθήσεις.

Με πληροφορίες από Daily Mail