Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με συμμετοχή και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων ηγετών, για την αποτίμηση των χθεσινών συνομιλιών στον Λευκό Οίκο σχετικά με την Ουκρανία. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται καθώς αναμένονται εξελίξεις για την πιθανή διεξαγωγή διμερούς συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία υπήρξε — και θα παραμείνει — στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία».

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκλήθηκε από τον @eucopresident, συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσινγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, στον τερματισμό της αιματοχυσίας, στις κυρώσεις και στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ενημέρωσε μετά τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων». «Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν με ρεαλισμό τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα. Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μια καλή εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μόλις ξεκινά», δήλωσε ο Τουσκ.