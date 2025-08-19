Η Ουκρανία αναφέρει ότι η Ρωσία εκτόξευσε 270 drones και 10 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα η ουκρανική πολεμική αεροπορία αναφέρει ότι η Ρωσία εκτόξευσε 270 drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και πέντε πυραύλους cruise, δηλώνοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους αναχαιτίστηκε.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τις περιοχές Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Rostov και Voronezh της Ρωσίας, καθώς και από την κατεχόμενη Κριμαία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολεμικής αεροπορίας στο Telegram.

Έσβησε πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ

Η πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Lukoil στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, κατασβέσθηκε σήμερα το πρωί, μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τοπικές αρχές.

Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε.

Ουκρανοί περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν εξάλλου πως ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, που συγκλόνισε την πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης εκατοντάδων νοικοκυριών στην περιφέρεια της Πολτάβα, δείχνει ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη.

«Την ίδια στιγμή που ο Πούτιν διαβεβαίωνε τηλεφωνικά τον (αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ) Τραμπ ότι επιδιώκει την ειρήνη και ενώ ο (ουκρανός) πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξήγε συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με ευρωπαίους ηγέτες για μια δίκαιη ειρήνη, ο στρατός του Πούτιν εξαπέλυε άλλη μια μαζική επίθεση εναντίον του Κρεμεντσούκ», ανέφερε μέσω του Telegram ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται στην περιφέρεια της Πολτάβα.

Ο Μαλέτσκι πρόσθεσε ότι δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη.

«Άλλη μια φορά, ο κόσμος είδε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – θέλει να καταστρέψει την Ουκρανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κλίμακα της επίθεσης δεν είναι σαφής. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας ότι η περιφέρεια της κεντρικής Ουκρανίας απειλείται από επίθεση πυραύλων κρούζ, ενώ σήμερα ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας 270 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 πυραύλους, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει αυτό το μήνα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 230 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και έξι πυραύλους, ενώ κατέγραψε πλήγματα σε 16 τοποθεσίες με 4 πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης της Πολτάβα Βολοντίμιρ Κόχουτ δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε διοικητικά κτίρια και σε τοπική ενεργειακή υποδομή.

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα», πρόσθεσε ο Κόχουτ στο Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στην περιοχή Λούμπνι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 1.500 νοικοκυριά και 119 επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία για τις πληροφορίες αυτές.

Εξάλλου πρωινή ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Τσερνίχιβ προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν σε τμήματα αυτής της βόρειας περιφέρειας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

«Μερικοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Εργάτες του ενεργειακού τομέα και διασώστες εργάζονται για την αποκατάστασή της», έγραψε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC