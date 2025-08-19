Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προεδρεύσουν σήμερα της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα για την ενημέρωση όλων των μελών του για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο επεξεργάζεται το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που η χώρα του ζητά από τους συμμάχους και ότι η συζήτηση θα συνεχισθεί σήμερα σε επίπεδο ηγετών.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας βρίσκονται επίσης τώρα σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι.

Εγκώμια Λαβρόφ σε Τραμπ και επικρίσεις για τους Ευρωπαίους

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του @POTUS στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».