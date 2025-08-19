Σε διαδικτυακή συνεδρίαση συγκαλούνται αύριο Τετάρτη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, με βασικό αντικείμενο την εξέταση των εξελίξεων στην Ουκρανία και την αξιολόγηση της προόδου των διπλωματικών προσπαθειών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Οι σύμμαχοι του Κιέβου βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις αναφορικά με το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που ενδέχεται να προσφερθούν στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα. Ο στόχος είναι η αποτροπή ενός πιθανού νέου ρωσικού πλήγματος κατά της χώρας.

Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αλάσκα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθησε, τη Δευτέρα, η σύνοδος στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετών ευρωπαίων ηγετών, γεγονός που ενίσχυσε τον διάλογο σε διεθνές επίπεδο.

Νέες διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται πολλαπλές συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα και συνθέσεις, καθώς εξετάζονται αναλυτικά οι ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ουκρανική περίπτωση.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι αύριο πρόκειται να συνεδριάσουν οι αρχηγοί γενικών επιτελείων άμυνας των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική τοποθέτηση.

Νωρίτερα σήμερα, συνεδρίασε η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» – πρόκειται για περίπου 30 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Βασικός σκοπός αποτέλεσε η ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της συνόδου της Αλάσκας και της χθεσινής «μίνι συνόδου κορυφής» στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο τις ηγετικές επαφές των τελευταίων ημερών.