Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπει για σήμερα Τρίτη (19/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας: Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία , Αιτωλοακαρνανία κ.α.
