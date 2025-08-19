Τις διακοπές του στην Ελλάδα απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους.

Το ζεύγος μετά την Ιταλία όπου έκανε διακοπές τον Ιούλιο, επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Εύβοια, όπου ο φακός της Express τον κατέγραψε να κάνει βουτιές στη θάλασσα, φορώντας ένα μπλε σκούρο μαγιό, ενώ η σύζυγός του φορούσε ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό. Σύμφωνα με το evima.gr, ο Μπόρις Τζόνσον και η οικογένειά του βρίσκονται στην Κάρυστο από τις 7 Αυγούστου και αναμένεται να αναχωρήσουν προς το τέλος του μήνα.

The former Prime Minister has been pictured enjoying a summer holiday in Greece with his wife, months after the couple welcomed their fourth child. #DailyExpress https://t.co/ah2rpnflBZ pic.twitter.com/VpoLrPiQCx — Express Politics (@ExpressPolitics) August 16, 2025

Ατημέλητος με γένια

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας «συνελήφθη» και από τον φωτογραφικό φακό ενός πλανόδιου μανάβη στην Κάρυστο, τον οποίο επέλεξε για να κάνει τα ψώνια του. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν έκρυψε την ικανοποίηση του από τα ντόπια προϊόντα και έβγαλε selfie με τον πλανόδιο μανάβη.