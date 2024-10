Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποστηρίζει στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unleashed», ότι είχε βρεθεί κοριός στην προσωπική του τουαλέτα στο υπουργείο Εξωτερικών, αφού χρησιμοποιήθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε επίσκεψή του στη Βρετανία το 2017.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μπόρις Τζόνσον περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Νετανιάχου, τον οποίο αποκαλεί «Μπίμπι», ζήτησε να πάει στην τουαλέτα.

«Ο Μπίμπι πήγε εκεί για λίγο, και μπορεί να είναι ή να μην είναι σύμπτωση, αλλά μου είπαν αργότερα, όταν έκαναν έναν τακτικό έλεγχο για κοριούς, βρήκαν μια συσκευή ακρόασης», υποστηρίζει.

🔴 EXCLUSIVE: Former PM @BorisJohnson reveals in his memoir that his security team found the bug when the Israeli prime minister visited him in 2017

