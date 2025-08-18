Ο Λευκός Οίκος ρώτησε τους Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο σήμερα (18/8), σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει το Axios.

Η ενδυμασία του Ουκρανού προέδρου ήταν ένα ζήτημα πριν από τη ν προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Όταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ουκρανός πρόεδρος φορούσε ένα μαύρο σακάκι «αντί για το συνηθισμένο στρατιωτικό φούτερ του».

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν τότε ότι το θέμα της ενδυμασίας συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στο «καταστροφικό» αποτέλεσμα της συνάντησης.

Πηγές του Axios ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στο Λευκό Οίκο σήμερα φορώντας το ίδιο μαύρο σακάκι που φορούσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο. «Θα είναι “στυλ κοστουμιού”, αλλά όχι πλήρες κοστούμι», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει».

Ένας άλλος ανέφερε: «Θα ήταν υπέροχο αν φορούσε γραβάτα, αλλά δεν περιμένουμε να το κάνει». Η πηγή διευκρίνισε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς ήταν πιο ενοχλημένος από τον Τραμπ από την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι την τελευταία φορά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα φορέσει γραβάτα τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές.