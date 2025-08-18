Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προχώρησε σε ανακοίνωση σήμερα, γνωστοποιώντας τη σύγκληση ειδικής βιντεοδιάσκεψης με τα μέλη του Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης. Στόχος της είναι η αναλυτική ενημέρωση όλων των χωρών-μελών σχετικά με τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ουάσινγκτον, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κόστα υπογράμμισε: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης». Το μήνυμά του επισημαίνει τη σταθερή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στη περιοχή.

Οργανωτική Εξέλιξη: Πότε θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη

Η τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 14:00, ώρα Ελλάδας, με αντικείμενο την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των κινήσεων της ΕΕ μπροστά στις γεωπολιτικές προκλήσεις που θέτει η κρίση στην Ουκρανία.