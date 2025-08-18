Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καθοριστική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρά και η τελευταία ανάρτηση Τραμπ, πως η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκίνησε τις συναντήσεις στην Ουάσινγκτον, με τον ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών.

O Zελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Ευχαριστώ τον @GeneralKellogg για τη συνάντηση και για τη συνεργασία με την ομάδα μας. Ο πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε σήμερα την Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ουάσινγκτον – αυτή είναι η πρώτη συνάντηση σε τέτοιο πλαίσιο και είναι πολύ σοβαρή.

Όταν συζητείται η ειρήνη για μια χώρα στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ειρήνη για όλη την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τη μέγιστη προσπάθεια για να τερματίσουμε τον πόλεμο και να εξασφαλίσουμε αξιόπιστη ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα.

Χθες το βράδυ, οι ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις μας συνεχίστηκαν – μεταξύ των νεκρών ήταν δύο παιδιά ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι άνθρωποι απλά κοιμούνταν όταν ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις στις πόλεις.

Συζητήσαμε την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις ισχυρές διπλωματικές μας δυνατότητες – της Ουκρανίας και όλης της Ευρώπης μαζί με την Αμερική. Η Ρωσία μπορεί να αναγκαστεί να κάνει ειρήνη μόνο μέσω της δύναμης, και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά για να επιτευχθεί η ειρήνη. Σας ευχαριστώ!».

«Ξέρω τι κάνω, θα τελειώσω τον πόλεμο» – Ασταμάτητες οι αμαρτήσεις Τραμπ μια «ανάσα« ποριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξε ότι έχει καταφέρει να επιλύσει έξι πολεμικές συγκρούσεις σε διάστημα έξι μηνών, μεταξύ αυτών και μία που, όπως είπε, απειλούσε να εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή κριτική σε μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, αλλά και σε αναλυτές που, όπως τόνισε, δεν κατανοούν τις κινήσεις του.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «πόλεμο του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν» και όχι δικό του, επισημαίνοντας ότι «είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω και όχι για να τον κλιμακώσω περαιτέρω». «Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος από την αρχή», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ανόητους» όσους εργάζονται επί χρόνια πάνω σε αυτά τα ζητήματα χωρίς να καταφέρουν να βρουν λύσεις. «Πρόκειται για ανθρώπους χωρίς κοινή λογική, χωρίς ευφυΐα και καμία κατανόηση. Το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη τη διευθέτηση της κρίσης Ρωσίας – Ουκρανίας», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται, σημειώνοντας ότι «παρά όλους τους επιπόλαιους και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα τα καταφέρω — πάντα τα καταφέρνω».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνοδεύουν τον Ουκρανό πρόεδρο

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο