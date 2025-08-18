Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας ένα ενιαίο μέτωπο με στόχο να βοηθήσουν τον Ζελένσκι να διαχειριστεί το υψηλό διακύβευμα μιας ημέρας, από την οποία θα μπορούσε να εξαρτηθεί το μέλλον της Ουκρανίας. Χθες με ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία». Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απειλώντας με νέες κυρώσεις τη Μόσχα εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους να προσφέρουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφαλείας που μοιάζει με την εντολή συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ (δηλαδή το άρθρο 5 που προβλέπει ότι μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα) ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεσμεύτηκε στην Αλάσκα να μην εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και επισήμως.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, επιθυμεί τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου με τον ίδιο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα είπε στους ευρωπαίους ηγέτες μετά τη σύνοδο της Αλάσκας. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ επιβεβαίωσαν χθες ότι θα βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανού προέδρου, προσπαθώντας να διαμορφώσουν, στην ουσία, μια ασπίδα προστασίας. Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν πρώτα οι δυο τους και κατόπιν και με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Χθες ο Ζελένσκι βρέθηκε στις Βρυξέλλες όπου πήρε μέρος σε τηλεδιάσκεψη με τους ευρωπαίους ηγέτες, με στόχο την μελλοντική διευθέτηση του πολέμου. Το ενιαίο μέτωπο θα είναι απαραίτητο καθώς ο πρόεδρος Τραμπ απεμπόλησε την πρόταση του Κιέβου για εκεχειρία πριν από διαπραγματεύσεις και τάχθηκε έπειτα από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, με την πλευρά Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία που θα βασίζεται στην παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών της προς τη Ρωσία.

Ενα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν χθες στη λεγόμενη «σύνοδο των προθύμων» ήταν οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα περιλαμβάνουν και έναν ρόλο για τις ΗΠΑ, κάτι που αρχικά ο Τραμπ είχε αποκλείσει. Η συμμαχία των προθύμων κατέληξε σε τρεις άξονες: ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, καμία αναγνώριση του δικαίου του εισβολέα και συνεχής υποστήριξη στο Κίεβο.

«Πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε τα συμφέροντα τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης», δήλωσε χθες η φον ντερ Λάιεν. «Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις δυνάμεις ασφαλείας της. Η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιό της», ενώ ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θέλουν να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Ουκρανίας» και ότι «πρέπει να χαραχθεί στρατηγική για τα επόμενα βήματα σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν έρθει στην επόμενη τριμερή ή τετραμερή σύνοδο».

Η πρόταση των Ρώσων είναι να αποσυρθούν οι Ουκρανοί από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, δηλαδή όλη την περιφέρεια του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την απόσυρση των ρώσων στρατιωτών από περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου καθώς και το πάγωμα μετώπων στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει εδαφικές αλλαγές στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει. Σύμφωνα με ανάλυση της «Wall Street Journal», είναι δύο οι πιο πιθανοί δρόμοι που ανοίγονται πλέον: είτε η Ουκρανία να χάσει τμήμα της επικράτειάς της αλλά να διατηρήσει την κυριαρχία της ή, στον αντίποδα, να χάσει και έδαφος και ανεξαρτησία, επιστρέφοντας στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.