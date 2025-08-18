Μέσα από αλλεπάλληλες αναρτήσεις στα Social Media ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει τον «παλμό» για την επικείμενη συνάντηση του με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Μόλις λίγες ώρες πριν την συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε νέα ανάρτηση στην οποία δήλωσε: «Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα??? Πρόεδρος DJT».

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας 19 Αυγούστου, στις 20:00 (τοπική ώρα) ο Τραμπ θα «φιλοξενήσει» στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συζητήσουν για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά και για την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Ακόμα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.

Παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε άλλη ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε: «Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να σταματήσει άμεσα τον πόλεμο με τη Ρωσία, εάν το επιλέξει. Ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Την Κριμαία την έδωσε ο Ομπάμα πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Και η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ορισμένα πράγματα παραμένουν αμετάβλητα».