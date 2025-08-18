Ένας ντόπιος κάτοικος του Άνκορατζ έλαβε μια νέα μοτοσικλέτα από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της περασμένης εβδομάδας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη της Αλάσκας, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η ρωσική κρατική τηλεόραση. Ένας υπάλληλος της ρωσικής πρεσβείας στις ΗΠΑ παρέδωσε στον άνδρα, Μαρκ Γουόρεν, τα κλειδιά της νέας του μοτοσικλέτας Ural στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου Άνκορατζ όπου διέμενε η ρωσική αντιπροσωπεία.

«Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα προσωπικό δώρο από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε στον Γουόρεν ο Αντρέι Λεντένεφ, υπάλληλος της πρεσβείας. Ο Γουόρεν με τα άσπρα μαλλιά και τα γυαλιά, απεικονίστηκε να ανεβαίνει στη νέα του μοτοσικλέτα, με τον Λεντένεφ πίσω του και έναν άλλο άνδρα στο καλάθι, για να την κάνει μια βόλτα. «Είναι μέρα με τη νύχτα», είπε ο Γουόρεν. «Μου αρέσει η παλιά μου, αλλά αυτή είναι προφανώς πολύ καλύτερη. Είμαι άφωνος, είναι καταπληκτική. Σας ευχαριστώ πολύ».

Το απροσδόκητο δώρο του Ρώσου ηγέτη ήρθε αφού δημοσιογράφοι του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού καναλιού 1 συνάντησαν τυχαία τον Γουόρεν στους δρόμους του Άνκορατζ πριν από τη σύνοδο κορυφής. Οι δημοσιογράφοι σταμάτησαν για να θαυμάσουν τη μοτοσικλέτα του Γουόρεν, η οποία κατασκευάζεται από την Ural, της οποίας το αρχικό εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1941 στην τότε Σοβιετική Ρωσία.

Ο Γουόρεν είπε σε έναν δημοσιογράφο, τον Βαλεντίν Μπογκντάνοφ, ότι δυσκολεύτηκε να προμηθευτεί ανταλλακτικά για τη μοτοσικλέτα, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου εκκινητή, επειδή το εργοστάσιο κατασκευής «βρίσκεται στην Ουκρανία».

«Άρα για εσάς, αν επιλύσουν αυτή τη σύγκρουση εδώ στην Αλάσκα, εννοώ τον Πούτιν και τον Τραμπ, θα είναι καλό;» ρωτάει ο Μπογκντάνοφ τον Γουόρεν.

«Ναι, θα είναι καλό», απαντά ο Αλασκανός.

Η Ural, η οποία έχει την έδρα της στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, λέει ότι όλες οι μοτοσικλέτες της συναρμολογούνται στο Καζακστάν. Η εταιρεία απέσυρε όλη την παραγωγή της από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πλήρους πολέμου στην Ουκρανία. Η Ural δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό εκτός των ωρών εργασίας στις ΗΠΑ.