Την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ ευχαρίστησε τον Σέρβο μέσο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Σέρβος μέσος είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού. Με το «τριφύλλι» κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη Σαμπάμπ θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 88 και θα έχει προπονητή τον άλλοτε σταρ των «πράσινων», Πάουλο Σόουζα.