Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, καθώς σερβικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι ο 30χρονος μέσος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί του Ντουμπάι.

Οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν αποδεχθεί την πρόταση του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κρίνοντας την ικανοποιητική. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για ένα ποσό που φτάνει τα 6 εκ. ευρώ, ενώ και ο Μαξίμοβιτς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Σαμπάμπ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας και με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 2,5 εκ. ευρώ!

Πάντως ο Μαξίμοβιτς θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία και μετά από το ματς θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση.