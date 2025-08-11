Βελτιωμένη πρόταση στον Πάμπλο Μαφέο, φέρεται να έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Η Μαγιόρκα, στην οποία ανήκει ο 28χρονος Ισπανός, εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο δανεισμού του με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να εξετάζει πρώτα άλλες επιλογές, με τους «πράσινους» να επιχειρούν να τον πείσουν προσφέροντάς του πιο δελεαστικό συμβόλαιο.

Για τον Μαφέο υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Ο έμπειρος μπακ, προϊόν των ακαδημιών της Εσπανιόλ και της Μάντσεστερ Σίτι, αγωνίζεται στη Μαγιόρκα από το 2021 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές και 2 ασίστ στη La Liga.