“Μάχη” με το χρόνο δίνει ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να προλάβει το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Σαχτάρ, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Ο διεθνής φορ των Πράσινων ταλαιπωρείται από θλάση στον προσαγωγό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεράσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον τραυματισμό του.

Πάντως ο Ιωαννίδης θα κάνει την προσπάθεια του και μέχρι την Τρίτη ο Ρουί Βιτόρια θα γνωρίζει αν θα μπορεί να τον έχει έστω στην αποστολή που θα ταξιδέψει με προορισμό την Κρακοβία για το δεύτερο ματς κόντρα στους Ουκρανούς.

Εκτός πλάνων είναι ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος άλλωστε δεν δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού εξαιτίας του τραυματισμού του, ενώ ο Πορτογάλος προπονητής του Τριφυλλιού σκέφτεται να δώσει στον Ανάς Ζαρουρί φανέλα βασικού.

Αναφορικά με την προετοιμασία των παικτών του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο αγώνα με τη Σαχτάρ, όλοι όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ουκρανική ομάδα έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν φιλικό με την Κ19.