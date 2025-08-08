Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση δεξιού μπακ μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη και το “ναυάγιο” στην υπόθεση Μπούτα, έχοντας στρέψει την προσοχή του στην ιταλική ποδοσφαιρική αγορά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, στη λίστα των «πρασίνων» προστέθηκε ο Σαμουέλε Μπιριντέλι, 26χρονος Ιταλός δεξιός μπακ της Μόντσα. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2026, όμως η υποβιβασμένη πλέον ομάδα του δεν δείχνει πρόθεση ανανέωσης και θα εξετάσει πρόταση πώλησης για να μη φύγει ελεύθερος.

Παράλληλα, από την Αγγλία προκύπτει ενδιαφέρον για τον Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς. Ο 21χρονος Σκωτσέζος διεθνής έχει συμβόλαιο έως το 2027, μεταγράφηκε το 2023 από τη Μάδεργουελ, και έχει ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο στην Αυστρία.

Την ίδια στιγμή, παραμένει στο «τραπέζι» η δύσκολη περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, πρώην αρχηγού της Μίλαν, για τον οποίο σύμφωνα με τους Ιταλούς υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Λιλ.