Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Oι Πράσινοι έχασαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρουν και να αποκτήσουν το προβάδισμα για την πρόκριση, η οποία θα κριθεί σε μια εβδομάδα στην Πολωνία.

Κορυφαίος του Τριφυλλιού ήταν ο Φακούνδο Πελίστρι, σημαντικό ματς έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν, ντεμπούτο ο Ζαρουρί.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να προσεγγίσει το παιχνίδι με πιο αμυντικό προσανατολισμό. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έδωσε την κατοχή της μπάλας και μέτρα στο γήπεδο στη Σαχτάρ, επιδιώκοντας να κρατήσει σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και να περιορίσει τη δημιουργία κινδύνων από τον αντίπαλο.

Η πιο καθαρή φάση για τους Ουκρανούς ήρθε στο 17’, όταν ένα λάθος από τον Πάλμερ – Μπράουν, έφερε τον Άλισον σε θέση βολής, με τον Ντραγκόφσκι να πραγματοποιεί καθοριστική απόκρουση, ενώ στο 34′ οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλη καλή στιγμή με τον Σαντάνα.

Από το 35ο λεπτό κι έπειτα, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την πίεση προς τον αντίπαλο. Η επιθετική δραστηριότητα αυξήθηκε και στο 45’ ήρθαν δύο συνεχόμενες καλές στιγμές: αρχικά με το σουτ του Πελίστρι στην κίνηση και στην επόμενη φάση με την κεφαλιά του Πάλμερ – Μπράουν, που ανάγκασε τον Ρίζνικ να επέμβει δύσκολα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι Πράσινοι απείλησαν εκ νέου με σουτ του Τετέ και επέμβαση του τερματοφύλακα της ομάδας από το Ντόνετσκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την αμυντική του συνοχή, αλλά διαφοροποίησε σημαντικά την επιθετική του συμπεριφορά, ανεβάζοντας τις γραμμές, ενισχύοντας το pressing και δείχνοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Η Σαχτάρ είχε μια καλή στιγμή στο 47’ με φάουλ του Άλισον, ενώ η πίεση των «πρασίνων» αυξήθηκε σταδιακά. Στο 59’, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τσέριν κέρδισε την εναέρια μονομαχία, αλλά η κεφαλιά του πέρασε εκτός.

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε δύο αξιόλογες φάσεις στο τελευταίο εικοσάλεπτο με μακρινό σουτ του Ζαρουρί (71’) και μεγάλη φάση με τον Σφιντέρσκι (80’), ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση από κοντινή απόσταση, ενώ στο 74′ οι Ουκρανοί είχαν απειλήσει με τον Εγκεϊνάλντο. Ο Πελίστρι, σε ένα ακόμη προσωπικό highlight, έκανε σόλο ενέργεια στο 83’, δίνοντας την τελική πάσα στον Ζαρουρί, του οποίου το πλασέ πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Στο φινάλε, η Σαχτάρ έχασε διπλή ευκαιρία με τους Σβεντ και Νέβερτον και το τελικό 0-0 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην Πολωνία στις 14 Αυγούστου.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος (55′ Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια (55′ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (68′ Ζαρουρί), Πελίστρι, Τζούριτσιτς (55′ Τσέριν), Σφιντέρσκι (81′ Γερεμέγεφ).

Σαχτάρ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν (46′ Μπονταρένκο), Οχερέτκο, Νέβερτον, Σουντάκοφ, Άλισον (73′ Πεντρίνιο), Κάουα Ελίας (73′ Εγκεϊνάλντο, 76′ Σβεντ).