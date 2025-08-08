Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος – στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα – απέναντι στη Σαχτάρ και το μόνο που του έλειψε ήταν το γκολ.

Με σοβαρότητα, τακτική πειθαρχία, καλό ρυθμό και δημιουργία, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και να κυριαρχήσει απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Το πρόβλημα ήταν και πάλι η τελική προσπάθεια.

Έλειψε το καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές, ίσως και η τύχη… Μπορεί και η ικανότητα. Πάντως σε άλλο ένα ματς, η μπάλα δεν μπήκε στο πλεκτό και οι Πράσινοι έχουν να λένε για τις ευκαιρίες που έχασαν…

Οι φάσεις δημιουργήθηκαν, η πίεση ήταν ικανοποιητική και η ομάδα του Βιτόρια έβγαλε χαρακτήρα κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα με λάτιν ταλέντο, ενώ ο Πορτογάλος προπονητής είχε άριστο τακτικό πλάνο και έκανε… ματ στον τεχνικό της Σαχτάρ. Ο Βιτόρια ήταν ένα βήμα μπροστά από τον – πιο άπειρο – Τουράν και αν έβλεπε και τους παίκτες του να έχουν αποτελεσματικότητα, θα ήταν και πιο ήρεμος ενόψει της ρεβάνς στην Πολωνία.

Ο Πελίστρι εξελίσσεται στο πρόσωπο των προκριματικών, καθώς ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετικός. “Σφαίρα” ο Ουρουγουανός, μονάχα την πλάτη του έβλεπαν οι αντίπαλοι αμυντικοί και με την ενέργεια που είχε στο ματς, παρέσυρε και την υπόλοιπη ομάδα.

Με εξαίρεση ένα “χοντρό” λάθος, ο Πάλμερ – Μπράουν ήταν σημαντικός στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ και ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος έχει αμφισβητηθεί αρκετά, έκανε τις επεμβάσεις του και ήταν “εκεί” στις περιπτώσεις που χρειάστηκε.

Αν κάτι δεν… βγήκε, ήταν ο Τετέ σε ρόλο δημιουργικού μέσου.

Φάνηκε ότι ο Βραζιλιάνος δεν το έχει με… τίποτα στο “10” και ήταν αρνητικός στο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως προκαλεί απορία γιατί ο Βιτόρια δεν έδωσε στον Τζούριτσιτς τη μπαγκέτα του μαέστρου, καθώς γνωρίζει τη θέση και επέμεινε με τον Τετέ σε κάτι μάλλον… ξένο για τον Βραζιλιάνο. Γιατί ένας παίκτης που αγαπάει τόσο πολύ τη μπάλα και τη θέλει στα πόδια του, είναι δύσκολο να την αποχωριστεί…

Αν κάτι μένει από το 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ, είναι η αίσθηση ότι οι Πράσινοι έχουν την πρόκριση στα πόδια τους. Αρκεί σε μια εβδομάδα, να είναι το ίδιο πειθαρχημένοι, αλλά και πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια.

Το ποδόσφαιρο… τιμωρεί και αυτή την «τιμωρία» την αισθάνθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα ματς με τους Ρέιντζερς. Δεν σκόραραν και αποκλείστηκαν. Και με τη Σαχτάρ είχαν τις στιγμές τους, αλλά και πάλι τις… πέταξαν στον κάδο των άχρηστων.

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Με παρόμοια εμφάνιση και λίγη περισσότερη ψυχραιμία στην τελική πάσα ή στο τελείωμα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιστρέψει από την ουδέτερη έδρα της Σαχτάρ με το εισιτήριο της πρόκρισης στα χέρια. Η δουλειά έγινε κατά το ήμισυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός «χάλασε» το παιχνίδι των Ουκρανών, το έφερε στα μέτρα του και πηγαίνει στην Πολωνία για να δει τη… σφραγίδα στο ευρωπαϊκό του διαβατήριο.