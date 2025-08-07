Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κυνηγά την παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ, ωστόσο γνωρίζει καλά πως η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι.

Οι άνθρωποι του Τριφυλλιού έχουν ήδη το «πράσινο φως» από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα, ωστόσο η πρόταση που κατέθεσαν στη Μαρσέιγ δεν είχε την αποδοχή της γαλλικής ομάδας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα La Provence.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός προσέφερε άμεσα 5 εκατ. ευρώ, με ακόμη 3 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά, καθώς και ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπώληση του ποδοσφαιριστή. Η Μαρσέιγ, ωστόσο, απάντησε αρνητικά,οπως υποστηρίζει η γαλλική εφημερίδα, επιμένοντας σε τιμή κοντά στα 12 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Μαροκινού χαφ.