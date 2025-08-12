Γαλλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Παναθηναϊκού στη Μαρσέιγ για τον Αζεντίν Ουναΐ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται, ούτε διαψεύδεται από την πλευρά των Πράσινων. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός πρότεινε στους “Φωκαείς” την αγορά του διεθνούς Μαροκινού μέσου με ένα ποσό που φτάνει τα 7,5 εκ. ευρώ, ενώ προσφέρονται και άλλα 2 εκ. ευρώ σε μορφή μπόνους, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης 15%.

Η στάση της Μαρσέιγ έχει… μαλακώσει το τελευταίο διάστημα, καθώς ο γαλλικός σύλλογος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος παραμονής του Ουναΐ και η απώλεια σημαντικών εσόδων. Πάντως στην υπόθεση Ουναΐ φέρεται να έχει εμπλακεί και η Τραμπζονσπόρ, η οποία – όπως υποστηρίζουν στην Τουρκία – βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μαρσέιγ.

Κλείνει στην Σαμπάμπ ο Μαξίμοβιτς

Πιθανότατα το ματς ανάμεσα στη Σαχτάρ και τον Παναθηναϊκό στην Κρακοβία θα είναι και το τελευταίο του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τη φανέλα του Τριφυλλιού. Στα Εμιράτα κάνουν λόγο για συμφωνία της Σαμπάμπ με τους Πράσινους για τον διεθνή Σέρβο μέσο με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκ. ευρώ, ενώ και ΜΜΕ από τη Σερβία, επικαλούμενα πηγές από το περιβάλλον του παίκτη, θεωρούν ότι είναι δεδομένη η μεταγραφή του Μαξίμοβιτς στο σύλλογο που προπονεί ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Πάουλο Σόουζα.

Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση κεντρικού μέσου, καθώς θα προκύψει ένα σημαντικό κενό στη μεσαία γραμμή των Πράσινων.