Τραγικό απολογισμό αφήνουν πίσω τους οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σαρώνουν το βόρειο Πακιστάν, με τον αριθμό των νεκρών μόνο το τελευταίο 48ωρο να ανέρχεται τουλάχιστον σε 320, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσαν οι πακιστανικές αρχές. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη χώρα από την αρχή της περιόδου των μουσώνων, στα τέλη Ιουνίου, ξεπερνά πλέον τους 600.

Ιδιαίτερα σοβαρά έχει πληγεί η ορεινή επαρχία Χάιμπερ-Παστούνκβα, που βρίσκεται στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν, όπου εκδηλώθηκαν έντονα φαινόμενα πλημμυρών και κατολισθήσεων. Οι αρχές διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας κάνουν λόγο για 307 νεκρούς μέχρι στιγμής, τονίζοντας πως οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοουμένων κάτω από τις λάσπες και τα συντρίμμια συνεχίζονται αδιάκοπα.