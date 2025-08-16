Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσου, με αφορμή τα οικονομικά στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε με αιχμηρή δήλωση, κάνοντας λόγο για απέλπιδα προσπάθεια παραπλάνησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως τονίζει, «αντί να καθησυχάσει τους πολίτες, ο κ. Σκέρτσος πέτυχε ακριβώς το αντίθετο».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο υπουργός, παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι το 2024 είναι δυσμενέστερο για το εισόδημα των Ελλήνων συγκριτικά με προηγούμενα έτη. «Ομολόγησε ότι η φετινή χρονιά είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτό ακριβώς που λέει το ΠΑΣΟΚ: ότι με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το πραγματικό εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται εξαιτίας της ακρίβειας, του υψηλού κόστους ενέργειας, της υπερβολικής φορολόγησης και των καθηλωμένων μισθών. Κάθε πέρυσι και καλύτερα», προσέθεσε.

Σύγκριση με τα χρόνια των μνημονίων

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως ο κ. Σκέρτσος, «στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές, προχώρησε σε συγκρίσεις με την περίοδο των μνημονίων για να μας πει ‘είμαστε καλύτερα από τα μνημόνια’». Κατά τον κ. Τσουκαλά, η σύγκριση αυτή αναδεικνύει το χαμηλό πήχυ προσδοκιών που έχει θέσει η σημερινή κυβέρνηση για τη χώρα και τους πολίτες της.

Όπως τόνισε, «μολονότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαχειρίστηκε – ίσως – τα περισσότερα χρήματα από όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, παρουσιάζει αρνητικούς δείκτες συναγωνιζόμενη σε επιδόσεις τις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους του τόπου».

Ο κ. Τσουκαλάς κατέληξε σχολιάζοντας με νόημα ότι «τον ευχαριστούμε που με κάθε του ανάρτηση δικαιώνει την κριτική μας και συμβάλλει, έστω και άθελά του, στην ανάδειξη της ανάγκης για πολιτική αλλαγή».