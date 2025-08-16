To Vision V – είναι μια κόνσεπτ κομψή λιμουζίνα , με ιδιαίτερη έμφαση στο «Private Lounge» και την απόλυτη άνεση. Eίναι κυριολεκτικά το όραμα της Mercedes Benz να συνδυάζει τον γενναιόδωρο χώρο με παραδοσιακά κατασκευασμένα υλικά που συνδυάζονται με υπερσύγχρονα, τεχνολογικά έξυπνα σχεδιαστικά στοιχεία . Η Vision V δίνει μια γεύση για τη μελλοντική Grand Limousine Mercedes Benz VLS, που θα φέρει …σεισμό στην κατηγορία της.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο καταδεικνύει το όραμα της Mercedes-Benz να συνδυάζει τον γενναιόδωρο χώρο με τη μέγιστη αποκλειστικότητα και μια πρωτοφανή καθηλωτική, ψηφιακή εμπειρία.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Σαγκάη τον Απρίλιο, το Vision V ξεκίνησε το παγκόσμιο Grand Tour του, με πρώτη στάση το Ντουμπάι και τώρα το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ: Μετά από μια στάση στο Λος Άντζελες, παρουσιαστηκε στο Mercedes-Benz Star Lounge στο Pebble Beach της Καλιφόρνια από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου 2025.

Φέρει δύο νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται τέλεια στο «Private Lounge» του Vision V με την αναδιπλούμενη οθόνη κινηματογράφου 65 ιντσών που βρίσκεται κάτω από το πάτωμα. Μόλις οι επιβάτες μπουν μέσα και κλείσουν οι πόρτες, αυτή γλιστράει προς τα πάνω από μια κονσόλα σχεδιασμένη με ξύλο και δέρμα Nappa. Η οθόνη κινηματογράφου ζωντανεύει και μεταμορφώνει το εσωτερικό σε έναν καθηλωτικό κόσμο εμπειρίας – ένα ξεχωριστό καταφύγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κινηματογράφου ή παιχνιδιών, αίθουσα συναυλιών, γραφείο ή όαση χαλάρωσης.