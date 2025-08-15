Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Λέσβο, καθώς σήμερα καταγράφηκαν τρεις εστίες πυρκαγιάς μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως γνωστοποίησε λίγο μετά τις 22:00 ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, η τρίτη φωτιά της ημέρας φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη και εκδηλώθηκε μεταξύ Φίλιας και Σκουτάρου, σύμφωνα με το lesvosnews.net. «Κάποια πράγματα μας ξεπερνάνε πλέον…» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, δύο διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή, με την πρώτη να εκδηλώνεται το πρωί μεταξύ Φίλιας και Ανεμώτιας και τη δεύτερη λίγο έξω από τη Φίλια, στον παλιό δρόμο Καλλονής – Φίλιας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, και οι δύο εστίες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο.

Ο δήμαρχος σε πρωινή ανάρτησή του είχε ευχαριστήσει θερμά τα στελέχη που επενέβησαν άμεσα, τονίζοντας ότι «μεγάλη γιορτή σήμερα, αλλά κάποιοι είναι εκεί έξω και μας προσέχουν». Η νέα, τρίτη φωτιά της ημέρας, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.