Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Στο σημείο κατέφθασαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, οι οποίοι συνέδραμαν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου πραγματοποιούν ρίψεις χώματος – μια μέθοδος που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε αντίστοιχες περιπτώσεις, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική συγκράτηση της φωτιάς και την αποτροπή νέας αναζωπύρωσης.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση και τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.