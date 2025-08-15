Ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά.

Στη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ στην Αρόη προσήχθη άτομο που βρέθηκε να κινείται με τέσσερις αναπτήρες.

Όσον αφορά τα Συχαινά, ο 19χρονος φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να είπε: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

«Ο οδηγός γελούσε»

Κάτοικος της Βούντενης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη των υπόπτων για την πυρκαγιά. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε η κάτοικος.

«Κάψατε όλη την Πάτρα, ντροπή!»

Ένταση σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί, 27 και 19 ετών, που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή των Συχαινών. Κατά την αποχώρησή τους, συγκεντρωμένο πλήθος τούς αποδοκίμασε έντονα, εκτοξεύοντας ύβρεις και κατηγορώντας τους ότι «έκαψαν όλη την Πάτρα».

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 27χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν καθώς είχε συλληφθεί για επίθεση με μαχαίρι, κλοπές και χρήση ναρκωτικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, η οποία ορίστηκε για το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Ανακριτή Πατρών.