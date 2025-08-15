Υπό καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει και σήμερα Παρασκευή η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οκτώ Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, ειδικά σε περιοχές με ξερή και εύφλεκτη βλάστηση.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες για υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, ζητώντας να αποφεύγονται δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τονίζεται χαρακτηριστικά η απαγόρευση για καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, καθώς και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που δύνανται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κατάσταση συναγερμού»

Βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), σήμερα Παρασκευή ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) παραμένει πολύ υψηλός για τις παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας – περιλαμβάνει τη νήσο Σκύρο),

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων),

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής),

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου – συμπεριλαμβάνει τη Σαμοθράκη),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου).

Είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός – Εντατικοποίηση ελέγχων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών σε πολύ υψηλό κίνδυνο, να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων επεισοδίων πυρκαγιάς.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται σε όλους τους πολίτες η ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους. Οι προτροπές αφορούν κυρίως:

Την αποφυγή καύσης ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού

Τη μη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης

Την αποφυγή υπαίθριου ψησίματος σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο

Το κάπνισμα μελισσών ή τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων στο ύπαιθρο

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών.

Άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 για ταχύτατη επέμβαση και περιορισμό των επιπτώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.