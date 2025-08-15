Ελλάδα

Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Μικτής Περιπολίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά από καταγγελία για διάρρηξη σε οικία και κατάφεραν να εντοπίσουν και να […]