Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Τελευταία Νέα