Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2025