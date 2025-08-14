Δεν άφησε ασχολίαστη τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε – μέσα σε λίγες μέρες – στο Τζάνειο νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας, Αδβνις Γεωργιάδης.

Η φωτιά, που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα. Ωστόσο ο υπουργός Υγείας παρατηρεί ότι είναι η δεύτερη φορά σε λίγες μέρες που ξεσπά φωτιά σε υπόγειο χώρο νοσοκομείου του ΕΣΥ.

Γράφει σχετικά σε ανάρτησή του:

Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα. https://t.co/kHgxt2Y5r3

