Στην περιοχή του Φορτ Κόλινς στο Κολοράντο, έχουν παρατηρηθεί κουνέλια με παράξενες αναπτύξεις που μοιάζουν με κέρατα ή πλοκάμια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι υπεύθυνοι των Πάρκων και της Άγριας Ζωής του Κολοράντο έχουν εντοπίσει ως αιτία ως τον ιό των θηλωμάτων Shope (SPV), έναν ιό που εμφανίζεται μόνο σε κουνέλια και παράγει όγκους που μοιάζουν με κονδυλώματα, ιδιαίτερα γύρω από το πρόσωπο και το κεφάλι.

Ο SPV, συγγενής του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, μεταδίδεται μεταξύ των κουνελιών με το δάγκωμα εντόμων, αλλά δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα ή άλλα άγρια ζώα.

Οι υπεύθυνοι συμβουλεύουν το κοινό να αποφεύγει να πλησιάζει ή να αγγίζει τα προσβεβλημένα κουνέλια, σημειώνοντας ότι οι εκβλαστήσεις συχνά εξαφανίζονται φυσικά και τα περισσότερα άγρια κουνέλια τα καταφέρνουν καλά.

Η ασυνήθιστη εμφάνιση αυτών των κουνελιών έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με πολλούς να τα συγκρίνουν με «ζόμπι» ή «λαγουδάκια Φρανκενστάιν».

Ο ιός πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από τον αιώνιο θρύλο του jackalope στη Βόρεια Αμερική, ενός κουνελιού με κέρατα ελαφιού, μεταξύ των άλλων ζωικών μορφών.

Πηγή: Independent