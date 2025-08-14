Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, σε 33χρονη μητέρα που είχε δηλώσει τον 10χρονο γιο της αγνοούμενο ενώ τον είχε σκοτώσει. Μάλιστα, απηύθυνε δημόσιες εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχές ώστε να γυρίσει σπίτι του γιατί όπως έγραψε σε ιδιόχειρο σημείωμα «τον αγαπούν τόσο πολύ»

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, η Φελίσια Γκρος είχε θάψει η ίδια τον γιο της σε ρηχό τάφο σε αγροτική περιοχή του Κεντάκι. Η σορός εντοπίστηκε μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του σε δασώδη περιοχή της κομητείας το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 10χρονος Τζέιντεν δηλώθηκε αγνοούμενος στις 6 Αυγούστου στην κομητεία Breathitt του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, και ακολούθησε πολυήμερη αναζήτηση, σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία του Κεντάκι. Η 33χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και ψευδή αναφορά περιστατικού.