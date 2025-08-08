Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιράν η ιστορία της Καλθούμ Ακμπάρι, που ομολόγησε ότι σκότωσε 11 συζύγους της, δηλητηριάζοντας τους συστηματικά με φάρμακα αναμεμειγμένα με τοξικές ουσίες, σε διάστημα 20 έτων. Έγινε γνωστή στη χώρα ως «Μαύρη Χήρα» και η ιρανική γνώμη παρακολουθεί με έκπληξη και τρόμο την υπόθεση της.

Η Ακμπάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τη δολοφονία 11 πρώην συζύγων της και την απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου άνδρα. Η υπόθεσή της είναι μια από τις πιο περίπλοκες έρευνες στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Καλθούμ συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά τη διάδοση της είδησης για τη δολοφονία 11 ανδρών, όλοι εκ των οποίων ήταν οι σύζυγοί της.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός των θυμάτων της μπορεί να υπερβαίνει αυτόν που παραδέχτηκε. Έχει αποκαλυφθεί ότι είχε 19 γάμους, και όλοι οι σύζυγοί της πέθαναν, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα «Haft Sobh».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Haft Sobh, η Καλθούμ παρουσίαζε τον εαυτό της ως μια στοργική και ιδανική σύζυγο, παντρευόταν ηλικιωμένους και πλούσιους άνδρες και στη συνέχεια τους δηλητηρίαζε.

Η εφημερίδα Asr-e Iran ανέφερε ότι η Καλθούμ έδινε στα θύματά της φάρμακα που προκαλούσαν σπασμούς και φάρμακα αναμεμειγμένα με τοξικές ουσίες για να τα οδηγήσει σε ένα αργό θάνατο που δεν θα κινούσε υποψίες.

Η εφημερίδα Haft Sobh ανέφερε ότι η Καλθούμ αραίωνε τα φάρμακα για τον διαβήτη και αύξανε σταδιακά τις δόσεις για να αποτρέψει τα αιφνίδια συμπτώματα. Μετά την εμφάνιση σπασμών, πήγαινε τον σύζυγο στο νοσοκομείο για να προσπαθήσει να τον σώσει και στη συνέχεια τον δηλητηρίαζε συστηματικά μέχρι να προκληθεί ο θάνατός του.

Η Καλθούμ ομολόγησε ότι σκότωσε 11 άνδρες, εκτός από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας. Η υπόθεσή της παραπέμφθηκε στο Δεύτερο Ποινικό Δικαστήριο του Επαναστατικού Δικαστηρίου στο Sari, όπου διώκεται για προμελετημένη δολοφονία.

Η ιστορία αυτών των κατά συρροή εγκλημάτων ξεκίνησε το 2001, αλλά τα θύματα ήταν όλα ηλικιωμένα και ως επί το πλείστον άρρωστα, και ο θάνατός τους δεν κινούσε υποψίες.

Το 2023 όμως οι μυστηριώδεις συνθήκες θανάτου του τότε συζύγου της Καλθούμ ώθησαν τους γιους του να υποβάλουν επίσημη καταγγελία στις αρχές, απαιτώντας μια ολοκληρωμένη έρευνα για την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι οικογένειες τεσσάρων θυμάτων απαίτησαν αντίποινα. Η κατηγορούμενη προσπάθησε να αποφύγει τις κατηγορίες, αλλά μόλις το δικαστήριο έδειξε ένα βίντεο στο οποίο αναπαραστούσε το έγκλημα, παραδέχτηκε ότι οι προηγούμενες ομολογίες της ήταν αληθινές.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε ψυχολογική εξέταση για την πελάτισσά του, αλλά η εισαγγελία υποστήριξε ότι τα εγκλήματα διαπράχθηκαν με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων φαρμάκων, καταδεικνύοντας σκόπιμη εγκληματική προσχεδιασμένη ενέργεια.

Ο αριθμός των καταγγελιών σε βάρος της χήρας είναι περισσότερες από 45, από συγγενείς και κληρονόμους των θυμάτων.