Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε επίσημες συστάσεις και οδηγίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας κατά τη φάση αποκατάστασης των ζημιών. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες τόσο για την προστασία των πληγέντων όσο και για την ομαλή επιστροφή τους στην καθημερινότητα.

Το υπουργείο διαμορφώνει έναν σαφή οδηγό τεσσάρων βημάτων, με πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς μετά την κατάσβεση.

1. Φροντίδα για φυσική και ψυχολογική υγεία

Η εμπειρία της καταστροφής μπορεί να επιφέρει έντονες σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε όσους επηρεάζονται, με συχνά φαινόμενα όπως σοκ, ανακούφιση αλλά και ενδεχόμενο άγχος. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στη στήριξη των παιδιών, τα οποία χρήζουν ξεχωριστής φροντίδας. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζετε με ενδιαφέρον και κατανόηση τις ανάγκες της οικογένειας και να διαθέτετε χρόνο για αποφόρτιση και επικοινωνία.

2. Επιστροφή στην κατοικία: Προσοχή στην ασφάλεια

Η ασφαλής επανείσοδος στα σπίτια απαιτεί θωράκιση με τα κατάλληλα μέτρα:

Επιστρέψτε στην κατοικία μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές το επιτρέψουν και η σταθερότητα του κτηρίου έχει επιβεβαιωθεί.

το επιτρέψουν και η σταθερότητα του κτηρίου έχει επιβεβαιωθεί. Φροντίστε να έχετε μαζί σας φακό, κιτ πρώτων βοηθειών, βασικά εργαλεία, καθαρό νερό, γάντια, κράνος, μπότες, μέσα καθαρισμού και χλωρίνη.

Επιθεωρήστε το εξωτερικό του σπιτιού και ελέγξτε για εμφανή δομικά προβλήματα ή κινδύνους, όπως φθαρμένες καλωδιώσεις. Μην αγγίζετε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αν υπάρχουν ενδείξεις επικινδυνότητας – καλέστε ειδικό.

ή κινδύνους, όπως φθαρμένες καλωδιώσεις. Μην αγγίζετε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αν υπάρχουν ενδείξεις επικινδυνότητας – καλέστε ειδικό. Εξετάστε ύδρευση και αποχέτευση για πιθανά προβλήματα. Σε περίπτωση βλάβης, αποφύγετε τη χρήση και επικοινωνήστε με υδραυλικό ή την υπηρεσία ύδρευσης.

Ανοίξτε με προσοχή ντουλάπες και συρτάρια, καθώς μικρά ζώα ενδέχεται να έχουν βρει καταφύγιο εντός της κατοικίας σας.

ενδέχεται να έχουν βρει καταφύγιο εντός της κατοικίας σας. Απολυμάνετε στάσιμα νερά, ειδικά σε σημεία πλημμύρας, χρησιμοποιώντας χλωρίνη και επαναλάβετε τακτικά τη διαδικασία.

3. Τρόφιμα, νερό και φάρμακα: Προστασία από επιμολύνσεις

Τρόφιμα που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή παρατεταμένη διακοπή ρεύματος πρέπει να απορρίπτονται . Προέχει η ασφάλεια: όταν υπάρχει αμφιβολία, το φαγητό να πετιέται.

που έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή παρατεταμένη διακοπή ρεύματος πρέπει να . Προέχει η ασφάλεια: όταν υπάρχει αμφιβολία, το φαγητό να πετιέται. Κατανάλωση νερού μόνο από ελεγμένες πηγές ή εμφιαλωμένο. Η χρήση νερού από το δίκτυο απαγορεύεται έως ότου επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του.

μόνο από ελεγμένες πηγές ή εμφιαλωμένο. Η χρήση νερού από το δίκτυο απαγορεύεται έως ότου επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του. Τα φάρμακα που εκτέθηκαν σε υψηλή θερμοκρασία, νερό ή καπνό είναι πιθανόν ακατάλληλα και απαιτείται συμβουλή από φαρμακοποιό ή γιατρό πριν από τη χρήση ή την απόρριψή τους σε ειδικούς κάδους.

4. Καθαρισμός του χώρου μετά την πυρκαγιά

Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες των προϊόντων καθαρισμού και φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα, γυαλιά) κατά τις εργασίες.

των προϊόντων καθαρισμού και φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα, γυαλιά) κατά τις εργασίες. Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου.

του χώρου. Για υπολείμματα καπνού και οσμές, τοποθετήστε μπολ με ξύδι. Καθαρίστε επιφάνειες με υγρό και στεγνό πανί, αλλάζετε φίλτρα κλιματιστικών και σφραγίστε δωμάτια με πλαστικό για να αποφύγετε διασπορά αιθάλης.

Πλένετε τοίχους, αερίζετε και επιστρέφετε στρώματα-μαξιλάρια μόνο αφού ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.

Απομακρύνετε επικίνδυνα υλικά (π.χ. χημικά, διαλύτες) που διαβρώθηκαν από νερό, φορώντας πάντα κατάλληλη στολή προστασίας.

Ειδικές οδηγίες από τη σχετική εγκύκλιο: Ποιότητα νερού, αέρα και τροφίμων

Η εγκύκλιος του Υπουργείου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση καθαρού νερού και τροφίμων, καθώς το δίκτυο ύδρευσης και τα αποθέματα τροφίμων κινδυνεύουν από βλάβες και ρύπανση μετά από πυρκαγιά.

Άμεση υγειονομική επιθεώρηση στο υδρευτικό δίκτυο, έλεγχος για ζημιές και εργαστηριακοί έλεγχοι. Αν εντοπιστούν προβλήματα, διακόπτεται η υδροδότηση ως την αποκατάσταση και ενημερώνονται οι πολίτες.

στο υδρευτικό δίκτυο, έλεγχος για ζημιές και εργαστηριακοί έλεγχοι. Αν εντοπιστούν προβλήματα, διακόπτεται η υδροδότηση ως την αποκατάσταση και ενημερώνονται οι πολίτες. Εφαρμογή μέτρων χλωρίωσης στα δίκτυα μετά από επισκευές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Συστηματικός εργαστηριακός έλεγχος νερού και εντατικοποίηση δειγματοληψιών σε κρίσιμα σημεία.

Για τις τροφές, συστήνεται θωράκιση υγιεινής από την παραγωγή ως τη διανομή και ιδιαίτερη προσοχή στην αποθήκευση και διακίνηση.

Προστασία από καπνό και αιωρούμενα σωματίδια

Λόγω των πυρκαγιών, ο ατμοσφαιρικός αέρας επιβαρύνεται ιδιαίτερα, ιδίως όταν τα αιωρούμενα σωματίδια υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.

Γενικός πληθυσμός : Αποφύγετε κάθε άσκηση ή δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Κρατάτε θυρίδες, παράθυρα και πόρτες κλειστές.

: Αποφύγετε κάθε άσκηση ή δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Κρατάτε κλειστές. Ευπαθείς ομάδες (αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένοι, παιδιά): Παραμείνετε αυστηρά εντός του σπιτιού και επικοινωνήστε με γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα ή ανάγκη φαρμάκου.

Επιπλέον μέτρα και πρακτικές οδηγίες για τους πληγέντες

Οι υπηρεσίες εντατικοποιούν τους ελέγχους τροφίμων (πρώτες ύλες – παρασκευή – συσκευασία – διάθεση – αποθήκευση), δίνοντας προτεραιότητα σε ευαλλοίωτα είδη, όπως γάλατα, γιαούρτια, τυροκομικά, σάντουιτς και γλυκά – αυτά πρέπει να διατηρούνται υποχρεωτικά στο ψυγείο.

Όλα τα φρούτα και λαχανικά να πλένονται σχολαστικά πριν καταναλωθούν, ενώ φουσκωμένες, σκουριασμένες ή χτυπημένες κονσέρβες να απορρίπτονται άμεσα.

να πλένονται σχολαστικά πριν καταναλωθούν, ενώ φουσκωμένες, σκουριασμένες ή χτυπημένες κονσέρβες να απορρίπτονται άμεσα. Προτείνεται αυστηρή τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής όσων χειρίζονται τις τροφές.

Κάθε αλλοίωση σε οσμή, γεύση, χρώμα και υφή είναι αιτία απόρριψης του τροφίμου. Καλό είναι το φαγητό να καταναλώνεται αμέσως και να μην παραμένει εκτός ψυγείου.

Διαχείριση επικίνδυνων υλικών – Αμίαντος

Σε περιπτώσεις όπου κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές και χρησιμοποιήθηκε αμίαντος ή άλλα επικίνδυνα υλικά, απαιτείται η άμεση, εξειδικευμένη διαχείριση από αδειοδοτημένες εταιρείες. Η εισπνοή ινών αμιάντου κατά τη διάρκεια επεμβάσεων σε ιδιοκτησίες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Η απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εταιρείες που διαθέτουν την προβλεπόμενη σχετική άδεια και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

Οδηγίες για τον καθαρισμό και την πρόληψη εντός των κατοικιών