Μετά τα δεκάδες περιστατικά με νοσηλείες ανηλίκων στα νοσοκομεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ, τα μέτρα ασφαλείας, φάνταζαν μονόδρομος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα μέτρα που καθιερώνονται δεν αφορούν μόνο στο αλκοόλ στους ανηλίκους, αλλά και σε κάθε είδους καπνικά προϊόντα.

Οι ποινές που προβλέπονται για όσους διαθέτουν αλκοόλ και κάθε είδους καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, θα είναι αυστηρότατες.

Το σχέδιο νόμου από το υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή.

Για το αλκοόλ στους ανηλίκους

Σύμφωνα με στοιχεία μελετών η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και μπορεί να τους προκαλέσει τεράστιους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) οι έλληνες έφηβοι κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων στην κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρώπη, ενώ 300 περιστατικά μέθης παιδιών από 13-16 ετών φτάνουν κάθε χρόνο μόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας («Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού»).

Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα ήδη καταγεγραμμένο.

Οι πέντε ουσιαστικές αλλαγές για τον έλεγχο της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε πέντε ουσιαστικές αλλαγές με στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Επαναποινικοποίηση της χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους, σε πλημμέλημα, όχι απλώς διοικητική παράβαση.

Ρητή υποχρέωση του πωλητή όχι απλώς στην διασκέδαση και εστίαση αλλά φυσικά και στα mini / super markets, και στα περίπτερα να ζητάει ταυτότητα, ώστε να πιστοποιείται η ηλικία του πελάτη.

Αυστηρές ποινές και σφράγισμα από την πρώτη παράβαση. Σε περίπτωση παράβασης του νόμου προβλέπονται κυρώσεις ποινικές και διοικητικές. Το κατάστημα θα κλείνει από την πρώτη φορά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που επαναληφθεί το «σφράγισμα» θα είναι μεγαλύτερο και εάν επαναληφθεί και τρίτη φορά η παράβαση θα υπάρχει οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας.

Αναλαμβάνει κύριο ελεγκτικό ρόλο η ΕΛΑΣ. Συνεπικουρείται από την Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης. Διοργανώσεις ιδιωτικές που γίνονται σε αυτά αναγγέλλονται υποχρεωτικά στην ΕΛΑΣ. Υπάρχει γενική απαγόρευση εισόδου ανήλικων στα κέντρα διασκέδασης, με νόμο που υπάρχει εδώ και καιρό. Οι ιδιωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται σε αυτά, όπως μαθητικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην Αστυνομία.

Για τα προϊόντα καπνού σε ανηλίκους

Στο σχέδιο νόμου, τίθενται σαφείς προδιαγραφές ασφαλείας για τα νέα καπνικά προϊόντα και ρυθμίζονται για πρώτη φορά πλήρως όλα τα προϊόντα με νικοτίνη· που μασώνται, καταπίνονται είτε προσλαμβάνονται κατά οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Τίθενται αυστηρές προδιαγραφές των σημείων πώλησης κάθε είδους καπνικών και παρόμοιων προϊόντων, που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο πρόσβασης ανηλίκων. Και γι’ αυτά τα προϊόντα θα ισχύουν οι προβλέψεις περί της ταυτοποίησης της ηλικίας του πελάτη από τον πωλητή, όπως στο αλκοόλ.

Επίσης αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των νέων προϊόντων, που εισάγονται στην αγορά και τίθενται σαφείς προδιαγραφές ασφαλείας. Δημιουργείται νέα ειδική μονάδα στον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο των νέων καπνικών και συναφών προϊόντων.