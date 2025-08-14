Ελλάδα

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φωτιές ανά την επικράτεια. Πάντως, η εικόνα στα περισσότερα πύρινα μέτωπα είναι βελτιωμένη, με τους ανέμους να έχουν κοπάσει. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο […]