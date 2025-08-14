Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο όπου θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη»
Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη για τη φωτιά στην Πάτρα: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στις φωτιές, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη, τα πιθανά αίτια και τις επιπτώσεις τους. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112 εγκληματικές για τη δημόσια […]
Δροσιά: Ίχνη σεσημασμένου κακοποιού βρέθηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό
Αποτυπώματα ενός 26χρονου Αλβανού, σεσημασμένου για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, εντοπίστηκαν σε εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε πριν από δύο ημέρες σε δασική περιοχή της Δροσιάς από πολίτη. Ο μηχανισμός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες τον απέστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση, όπου και προέκυψε η ταυτοποίηση του υπόπτου. […]
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή […]
ΓΕΣ: Πρόσκληση κατάταξης στη ΣΜΥ για τους επιτυχόντες των γενικών εξετάσεων
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταταγούν στη ΣΜΥ στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Αναλυτικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, καλούνται οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ, ενώ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ. Οι επιτυχόντες καλούνται […]
Ενεργές εστίες σε Αχαΐα και Χίο – Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Ερμιόνη και Κερατέα
Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φωτιές ανά την επικράτεια. Πάντως, η εικόνα στα περισσότερα πύρινα μέτωπα είναι βελτιωμένη, με τους ανέμους να έχουν κοπάσει. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο […]