Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη εορτή της Παναγίας, χιλιάδες προσκυνητές έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στη Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο, ένα από τα πιο ιστορικά ιερά της Ορθοδοξίας. Η φήμη του προσκυνήματος ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά της Γης.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δημήτρης Μάντζιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο 104,9 FM» του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «η Παναγία Σουμελά αποτελεί ένα παγκόσμιο προσκύνημα για τους Πόντιους -και όχι μόνο- και φέτος έχουμε κόσμο στην περιοχή μας από κάθε γωνιά του πλανήτη». Η μακρόχρονη παράδοση θέλει, μάλιστα, την προσέλευση να είναι τόσο μεγάλη, ώστε -σύμφωνα με τη λαϊκή αφήγηση- το έδαφος να «πέφτει» κατά λίγα εκατοστά κάθε χρόνο.

Η φετινή εισροή προσκυνητών ξεχωρίζει για το διεθνές της εύρος. Πολλοί έχουν τακτοποιηθεί στην Ημαθία, ταξιδεύοντας από αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον κ. Μάντζιο, «φέτος έχουμε επισκέπτες σχεδόν από παντού, ακόμα και από την Ινδία – πρόκειται για Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί». Η ομάδα αυτή έχει ήδη φτάσει και διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής, ενώ ανάλογες αφίξεις καταγράφονται και από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και την Ολλανδία. Πολλοί συνδυάζουν το θρησκευτικό προσκύνημα με διακοπές αρκετών ημερών που περιλαμβάνουν ξεναγήσεις και περιηγήσεις σε αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Η σημασία του εκκλησιαστικού τουρισμού στην τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, ο εκκλησιαστικός τουρισμός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Όπως τονίζει, «ο τουρισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και είναι ένα δυνατό χαρτί για την περιοχή μας». Επιπλέον, οι επισκέπτες, κυρίως από το εξωτερικό, επιστρέφουν κάθε χρόνο, δημιουργώντας πλέον προσωπικές σχέσεις με τους ξενοδόχους, ενώ συχνά φέρνουν μαζί τους και νέους προσκυνητές, ενισχύοντας τη δυναμική του προορισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μια μεγάλη ομάδα ομογενών από την Αμερική που διατηρεί το έθιμο του ετήσιου προσκυνήματος εδώ και έξι με επτά χρόνια χωρίς διακοπή. Οι δεσμοί φιλίας που αναπτύσσονται ενισχύουν περαιτέρω τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της μοναδικής γιορτής, με αποτέλεσμα κάθε χρονιά να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών και η οικονομική κινητικότητα στην περιοχή.

Η Ανάσταση της Παναγίας Σουμελά αναδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, ως σημείο αναφοράς για τη διατήρηση της ορθόδοξης πίστης, της ποντιακής παράδοσης και της τοπικής ανάπτυξης, προσελκύοντας προσκυνητές από κάθε άκρη του πλανήτη και ενισχύοντας σημαντικά την κοινωνική και οικονομική ζωή της Ημαθίας.