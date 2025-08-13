Η οδήγηση με ισχυρούς ανέμους όπως των τελευταίων ημερών στη χώρα μας απαιτεί προσοχή, σωστή προετοιμασία και προσαρμογή του τρόπου οδήγησης, τόσο για αυτοκίνητα, όσο και για μοτοσικλέτες.

Η οδήγηση με ισχυρό άνεμο αποτελεί μια από τις πιο υποτιμημένες, αλλά και επικίνδυνες συνθήκες, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Ο δυνατός άνεμος μπορεί να μεταβάλει άμεσα την ευστάθεια ενός αυτοκινήτου, να επηρεάσει τις αντιδράσεις του οδηγού και να προκαλέσει απρόβλεπτες καταστάσεις στον δρόμο. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε ανοιχτές εκτάσεις, σε γέφυρες ή σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπως διαβάσεις ανάμεσα σε βουνά.

Τι πρέπει να προσέχουμε πριν το ταξίδι

Προσοχή απαιτείται και στον έλεγχο του αυτοκινήτου πριν την αναχώρηση για κάποιο ταξίδι. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και σωστά φουσκωμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση στο οδόστρωμα. Αν το αυτοκίνητο φέρει σχάρες οροφής, μπαγκαζιέρες ή ποδηλατοθήκες, αυτά θα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα ή να αφαιρούνται, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται. Η παρουσία τέτοιων εξαρτημάτων αυξάνει την επιφάνεια που «χτυπάει» ο αέρας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αεροδυναμική και η ευστάθεια του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο, ειδικά σε διαδρομές με πλαγιομετωπικό άνεμο. Το βάρος δεν βοηθά πάντα τη σταθερότητα, κυρίως όταν δεν έχει κατανεμηθεί σωστά στο όχημα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια, όπως το προσπέρασμα, η είσοδος σε κόμβους ή η διέλευση από στενά, αν επικρατεί έντονος άνεμος, καθώς ο χειρισμός του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει απροειδοποίητα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Η πρόβλεψη του καιρού και η παρακολούθηση των προειδοποιήσεων της Τροχαίας ή της Πολιτικής Προστασίας είναι σημαντικά βήματα. Αν υπάρχει προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους (άνω των 7-8 μποφόρ), καλό είναι να αναβληθεί το ταξίδι ή να αναζητηθεί εναλλακτική διαδρομή με λιγότερη έκθεση στον άνεμο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι μοτοσικλετιστές

Για τις μοτοσικλέτες τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ο δυνατός άνεμος επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα, ενώ η επιφάνεια που εκτίθεται στον αέρα, είναι μεγάλη σε σχέση με το βάρος του οχήματος. Ένας δυνατός πλαγιομετωπικός άνεμος μπορεί να μετακινήσει τη μοτοσικλέτα από τη λωρίδα της ή να φέρει εκτός ισορροπίας τον αναβάτη, ειδικά αν πρόκειται για ριπές ανέμων.

Ο αναβάτης πρέπει να φορά σωστό εξοπλισμό και να έχει χαμηλό αεροδυναμικό προφίλ.

Είναι σημαντικό να κρατά το τιμόνι με σταθερότητα, αλλά χωρίς ένταση και να προσαρμόζει τη θέση του σώματος, για να αντισταθμίσει την πίεση του αέρα.

Οι μικρές ταχύτητες βοηθούν στην καλύτερη αντίδραση, αλλά χρειάζεται επαγρύπνηση σε κάθε αλλαγή στην ένταση του ανέμου.

Πιο επικίνδυνα είναι τα ανοιχτά κομμάτια αυτοκινητοδρόμων και οι γέφυρες, όπου δεν υπάρχει καμία φυσική προστασία από τον αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε για μοτοσικλέτα, η βασική οδηγία παραμένει η ίδια: Η οδήγηση με δυνατό άνεμο απαιτεί σεβασμό στις συνθήκες, σταθερότητα κινήσεων και κυρίως ψυχραιμία. Αν η ένταση του ανέμου ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, η καλύτερη απόφαση είναι η προσωρινή στάση ή η αποφυγή της μετακίνησης.