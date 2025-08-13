Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν τα ανατολικά ηπειρωτικά, η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη, όπου θα παρατηρηθούν τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις: Στα δυτικά θα επικρατήσουν βόρειοι και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να παρουσιάσει μικρή πτώση. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 37°C, τοπικά έως 39°C, ενώ στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο η μέγιστη θα φτάσει τους 33-36°C. Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30-32°C.

Καιρική εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία & Θράκη: Αίθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 3-5 και τοπικά στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36°C, στη δυτική Μακεδονία 2-3°C χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά & Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι αρχικά ανατολικοί 4-6 μποφόρ, από το μεσημέρι βόρειοι στα βόρεια και νότιοι-νοτιοδυτικοί στα νότια με αντίστοιχη ένταση. Θερμοκρασία 22-36°C, τοπικά στα ηπειρωτικά 37-39°C.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια & Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και ανατολική Στερεά έως το μεσημέρι, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-5 και στα ανατολικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 36°C (Σποράδες έως 31°C).

Κυκλάδες & Κρήτη: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Κρήτη ως το απόγευμα, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31°C, στη νότια Κρήτη έως 33°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5-7 μποφόρ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Καστελλόριζο. Θερμοκρασία από 25 έως 36°C.

Αττική: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά έως το μεσημέρι. Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 25-34°C, 2-3°C χαμηλότερη στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία 24-34°C.

Πρόγνωση καιρού επόμενων ημερών

Πέμπτη 14.08.2025: Ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, αλλά και τα ορεινά των υπολοίπων ηπειρωτικών και της Κρήτης. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4-6, ενώ σε τμήματα του Αιγαίου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμα.

Παρασκευή 15.08.2025 – Κοίμηση της Θεοτόκου: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια. Μεσημέρι και απόγευμα, πρόσκαιρες νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ (δυτικά), 4-6 (ανατολικά), τοπικά το απόγευμα έως 8 μποφόρ στα βορειοανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 16.08.2025: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ (δυτικά), 5-7 (ανατολικά), και στο κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 17.08.2025: Αναμένεται αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βορειοδυτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι βόρειοι 3-5 (δυτικά) και 5-7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.