Σε ισχύ παραμένει και για την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, ο πορτοκαλί συναγερμός για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι (μελτέμια) έως και 7 μποφόρ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Ενώ ήδη μαίνονται πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα μελτέμια επηρεάζουν ήδη από σήμερα μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας Ελλάδας ενώ δεν αποκλείεται να κοπάσουν κατά διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση των ανέμων θα είναι έντονη ξανά από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ζώνες με Έντονα Μελτέμια

Η ισχυρή βόρεια ροή επηρεάζει τις εξής περιοχές:

Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική

Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

Βόρειες Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, νότιο Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)

Η ένταση των ανέμων στις παραπάνω περιοχές κυμαίνεται από 5 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες

Αν και προβλέπεται ελαφρά πτώση θερμοκρασίας, η ζέστη παραμένει:

Στη Δυτική Ελλάδα έως 39-41°C

Στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο έως 36-38°C

Στην υπόλοιπη χώρα, 33-37°C

Η μικρή αυτή υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν μειώνει σημαντικά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές.

Περιοχές Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς (Κατηγορία 4)

Για την Τετάρτη 13/8 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος στις εξής Περιφέρειες:

Αττική (και Κύθηρα)

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος (Πρέβεζα, Άρτα)

Θεσσαλία (Σποράδες)

Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρος)

Ιόνιοι Νήσοι (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη)

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Άγιο Όρος)

Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Λήμνος)

Αναλυτική Πρόγνωση Καιρού (ΕΜΥ)

Τετάρτη 13/8:

Αίθριος καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά.

ΒΑ άνεμοι 5-7 μποφόρ, θερμοκρασίες έως 39°C στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 14/8:

Αίθριος, με νεφώσεις σε Ήπειρο, Μακεδονία και ορεινά.

Βόρειοι άνεμοι 4-7 μποφόρ, μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Παρασκευή 15/8 (Δεκαπενταύγουστος):

Αίθριος, λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και ηπειρωτικά.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, σταθερές θερμοκρασίες.

Σάββατο 16/8 – Κυριακή 17/8:

Γενικά αίθριος, πιθανότητα όμβρων στα βορειοδυτικά ορεινά.

Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς σημαντική μεταβολή.