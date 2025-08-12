Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μέσα στο κατακαλόκαιρο μια ωραία ιδέα: ζήτησε από τους ανθρώπους και τους παίκτες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ να μην αγωνιστούν στο φιλικό ματς με το Ισραήλ στην Κύπρο. Πολλοί βρήκαν το αίτημα υπερβολικό έως και εξωφρενικό. Απ’ ό,τι φάνηκε πάντως το αίτημα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού έγινε δεκτό από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Σε ένα ολόκληρο ημίχρονο έβαλαν μόλις 16 πόντους (8 ανά δεκάλεπτο). Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη που λέγαμε κάποτε.

Ευτυχώς

Πέρα από τα χωρατά ωστόσο θέλω να πω κάτι: ευτυχώς που υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στα τρία ματς προετοιμασίας που έδωσε η Εθνική μας (με το Βέλγιο, τη Σερβία και το Ισραήλ) η επιθετική της δυσκολία είναι εντυπωσιακή. Δεν θυμάμαι Εθνική ομάδα μπάσκετ με συνολικά λιγότερο ταλέντο ενώ η στασιμότητα μερικών νεότερων παικτών είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Οσο κι αν υπάρχουν απουσίες ο Σπανούλης έχει στα χέρια του μια ομάδα που χωρίς τον Γιάννη θα αγκομαχούσε να ξεπεράσει τους 70 πόντους απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Παρόλο που καταλαβαίνεις πως οι παίκτες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν…

Ησυχο

Ο,τι καλύτερο μπορεί για τα δεδομένα της εποχής έκανε κι ο Ολυμπιακός στα μέχρι τώρα φιλικά του παιχνίδια: το αποδεικνύει το γεγονός ότι όχι μόνο είναι αήττητος, αλλά δεν έχει κερδίσει σε ένα μόνο ματς – η ισοπαλία του με την αξιοσέβαστη στο ολλανδικό πρωτάθλημα Χερενφέιν (με 1-1) είναι ως αποτέλεσμα η εξαίρεση σε ένα σερί από νίκες, που ναι μεν γίνονται σε ματς προετοιμασίας, πλην όμως μαρτυρούν ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια ο Ολυμπιακός στην πορεία θα αλλάξει αρκετά: έχει σκοπό να κάνει τρεις ακόμα προσθήκες (ένα στόπερ και δύο κυνηγούς), σίγουρα κάποιοι θα φύγουν γιατί ο Μεντιλίμπαρ δουλεύει με 25 παίκτες και σήμερα έχει περισσότερους και είναι δεδομένο πως οι νεοαφιχθέντες θα χρειαστούν κι αυτοί τον χρόνο τους. Αλλά σε σχέση με τις δυσκολίες που έχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που παίρνουν μέρος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός περνά ένα ήσυχο καλοκαίρι.

Τραυματισμοί

Στον Μεντιλίμπαρ προκαλούν σκοτούρες μόνο οι τραυματισμοί, που ωστόσο βοηθάνε και για να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες. Ο τραυματισμός του Μπιανκόν υπενθύμισε ότι λείπει ένας στόπερ – παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του Καλογερόπουλου. Οι ενοχλήσεις του Γιάρεμτσουκ δείχνουν πως μετά την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα και τη φυγή του Μπετανκόρ χρειάζεται ένας ακόμα κυνηγός ικανός να παίξει και σέντερ φορ: στα ματς δεν παίζουν έντεκα μόνο παίκτες αλλά χάρη στις 5 αλλαγές δεκαέξι. Και η απώλεια του Ζέλσον στα παιχνίδια με την Ιντερ και τη Νάπολι φωνάζει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ ακόμα διότι φεύγει και ο Γιώργος Μασούρας που δεν αποκλείεται να βρει στην ομάδα του Γιώργου Δώνη τον Κώστα Φορτούνη.

Πρόοδος

Στα πολύ ευχάριστα του καλοκαιριού του Μεντιλίμπαρ η φανερή πρόοδος των νεαρών Πνευμονίδη και Λιατσικούρα. Οι δύο έρχονται από την Κ19 κι ακολουθούν τον δρόμο του Μουζακίτη και του Κωστούλα. Στα φιλικά παιχνίδια τα δίνουν όλα και γιατί μετά την περσινή επιτυχία των συμπαικτών τους στην ομάδα Νέων του Ολυμπιακού ξέρουν πως ο βάσκος προπονητής αν πειστεί για τη δυνατότητα προσφοράς τους όχι μόνο θα τους πάρει στην 25άδα της πρώτης ομάδας αλλά θα τους δώσει και πολλές ευκαιρίες. Σε μια εποχή που όλες οι ελληνικές ομάδες ψάχνουν έλληνες παίκτες, το να βγάζεις παίκτες από τις Ακαδημίες σου είναι ό,τι καλύτερο. Διότι ξένους παίκτες βρίσκεις. Ελληνες όχι εύκολα.

Ζαφείρης

Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο να προσφέρει για τον Χρήστο Ζαφείρη πάνω από 10 εκατ. ευρώ στη Σλάβια Πράγας – οι Τσέχοι έχουν αρνηθεί και τις δύο προσφορές αλλά αν ο ΠΑΟΚ επιμείνει μπορεί να καταφέρει να αποκτήσει τον διεθνή Ελληνα. Το κακό με τον Ζαφείρη είναι ότι δεν μπορεί να μπει ως Ελληνας στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ διότι δεν έχει αγωνιστεί σε ομάδες Νέων στην Ελλάδα, όπως ο περίεργος αυτός ευρωπαϊκός κανονισμός απαιτεί. Η UEFA αυτό πρέπει να το ξαναδεί και γιατί ως κατάσταση είναι κομμάτι γελοία: δεν γίνεται να μη λογίζεται στις λίστες ως Ελληνας ο Ζαφείρης που έχει έλληνες γονείς – κι απλά ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο εκτός Ελλάδος ενώ παίρνουν γαλλικά διαβατήρια π.χ. όλα τα παιδάκια που οι Γάλλοι βρίσκουν σε φτωχές αφρικανικές χώρες και τα φέρνουν στη Γαλλία 15 και 16 ετών. Δεν λέω να μην παίρνουν αυτά τα παιδιά γαλλικά διαβατήρια: καλώς τα παίρνουν, αφού τη δύσκολη δουλειά του ποδοσφαιριστή την έμαθαν στη Γαλλία. Αλλά δεν μπορεί η εκμάθηση της τέχνης να είναι κάτι σημαντικότερο από την καταγωγή των ποδοσφαιριστών. Σε τελική ανάλυση, αφού δίνεται στους παίκτες το δικαίωμα να διαλέξουν σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστούν, πρέπει να δίνεται και στις ομάδες το δικαίωμα να τους δηλώνουν ως γηγενείς παίκτες. Δεν έχει λογική ο Ζαφείρης να είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, αλλά αν τυχόν βρεθεί σε ελληνική ομάδα να λογίζεται για την UEFA ως ξένος.

Πωλήσεις

Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Ζαφείρη είναι η τελευταία ενδιαφέρουσα ιστορία στο εφετινό ελληνικό μεταγραφικό παζάρι που για την ώρα δεν είναι τόσο εντυπωσιακό: θα έλεγα ότι οι πωλήσεις (του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, του Γιώργου Βαγιαννίδη από τον ΠΑΟ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά και του Κοτάρσκι από τον ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη) ήταν φέτος πιο εντυπωσιακές από τις αγορές που μέχρι τώρα έκαναν οι ελληνικές ομάδες. Ωστόσο όλα δείχνουν πως πάμε για γκραν φινάλε. Δεν το εύχομαι γιατί μου αρέσει το τζέρτζελο των μεταγραφών, αλλά το προβλέπω γιατί βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα έχουν ακόμα ανάγκες.

Σημαντικό

Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει πιστεύω τρεις παίκτες το λιγότερο – και τουλάχιστον δύο από αυτούς θα προορίζονται για βασικοί. Ο ΠΑΟ περιμένει πάντα την ευκαιρία να αποκτήσει τον Ουναΐ, πρέπει να βρει αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη κι επειδή κάποιον ακόμα θα πουλήσει (τον Μαξίμοβιτς ή τον Τσέριν πιστεύω) θα χρειαστεί έναν μέσο ακόμα. Η ΑΕΚ περιμένει την ολοκλήρωση των προκριματικών για να δει αν θα βρεθεί στο Conference League και θα πράξει αναλόγως: αν τα καταφέρει χρειάζεται ενισχύσεις. Οπως και ο ΠΑΟΚ. Που θέλει να γιορτάσει με κατακτήσεις τίτλων τα εκατό του χρόνια. Είναι κίνητρο σημαντικό.