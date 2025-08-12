Με ρωτούσαν χθες φίλοι και γνωστοί, γιατί δεν ανέβασα blog για την συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ και η απάντηση ήταν αυτονόητη:

«Aν είχα προαναγγείλει πριν την έναρξη ενός αγώνα πως θα λήξει ισόπαλος, έχοντας εξηγήσει τον τρόπο που θα εξελιχθεί, θα μου ζητούσατε να τον αναλύσω μετά την λήξη του; Κι ενώ έχει λήξει Χ;»

Αντί προλόγου είπα να πλέξω το εγκώμιο του εαυτού μου, μόνο ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα το κάνει δηλαδή;

Το μόνο αδύνατο να προβλεφθεί, ήταν τα ψεύδη που θα σκαρφίζονταν και η γενικότερη μεθοδολογία για να παραμείνουν κρυμμένοι πίσω από το δάχτυλό τους.

Μόνο ο πιεζόμενος άλλωστε μπορεί να καταλάβει την πίεση που νοιώθει, εφευρίσκοντας και τρόπους για να συνεχίσει να κοροϊδεύει.

Ο φυσιολογικός άνθρωπος θα προτιμούσε την αλήθεια, αντί να υποδύεται ρόλους:

«Έχουμε τάξει το γήπεδο στον Μυστακίδη, τελεία και παύλα. Μη μας ζαλίζετε άλλο…»

Τα γραπτά μένουν άλλωστε και με αυτά γράφεται η ιστορία:

Στις 16/6 ο ΑΣ ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του έκανε γνωστό πως «το ΔΣ εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να υπογράψει με τον Μυστακίδη συμφωνία συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα».

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της 11/8 η συμφωνία συνεργασίας μετατράπηκε σε μνημόνιο βούλησης και προθέσεων!!!

Τρέμω και μόνο στην ιδέα μήπως σήμερα που είναι να έρθει ο Γιακουμάκης, αντί των κλασικών δηλώσεων στο αεροδρόμιο «ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, στόχος να κατακτήσω τίτλους μπλα μπλα» ξεφουρνίσει κάτι σε «ο ΠΑΟΚ μου πρότεινε συμφωνία συνεργασίας, υπέγραψα με χαρά το μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, οπότε πέρασα μια βόλτα από τα μέρη σας, αφού σαν την Χαλκιδική δεν έχει…».

Υποστήριξαν επίσης πως δεν υπέγραψαν το μνημόνιο που πρότεινε η ΠΑΕ επειδή ήταν «μονομερώς συνταγμένο έγγραφο». Αφού ήταν προτεινόμενο από την ΠΑΕ, εννοείται πως θα ήταν μονομερώς συνταγμένο.

Δεν χρειάζεται φιλοσοφική σκέψη. Μονομερώς συνταγμένη ήταν και η σύμβαση που υπέγραψα στην Alter Ego Media, αν δε μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάποιους όρους, θα ζητούσα αλλαγές.

Σε περίπτωση που μια από τις δυο πλευρές ούτε αλλαγές πρότεινε, ούτε απαντούσε, ούτε υπέγραφε, θα σήμαινε απλά ότι δεν ενδιαφερόταν.

Μετά από αυτό μείναμε με την απορία αν η συμφωνία συνεργασίας με τον Μυστακίδη που μετατράπηκε σε μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, ήταν μονομερώς συνταγμένη.

Γιατί όπως ομολογήθηκε, το Δ.Σ ενημερώθηκε πρώτη φορά στις 16/6 για τον Μυστακίδη από τον τέως πρόεδρο και επιτόπου του έδωσε εξουσιοδότηση να υπογράψει.

Προφανώς θα υπέγραφε κάτι που είχε συνταχθεί μονομερώς, αφού οι υπόλοιποι αγνοούσαν ακόμα και τις επαφές.

Για τις καταληκτικές ημερομηνίες που υποστήριξαν πως δεν υπήρχαν, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, αφού περιγράφονται ξεκάθαρα στο μνημόνιο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί μάλιστα από την ΠΑΕ.

Αναφέρεται σε 12μηνο από την υπογραφή του μνημονίου, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που υπογραφόταν σήμερα, μέχρι τις 12 Αυγούστου του 2026 ο Ιβάν Σαββίδης θα ήταν υποχρεωμένος να προσκομίσει τις εγγυήσεις.

Να ακούς τα παραπάνω από κάποιον που δεν έχει βγάλει το Δημοτικό, να δείξεις επιείκεια.

Όχι όμως τόσο ασύστολα ψεύδη, που συνοδεύονται με απροκάλυπτη υποτίμηση της νοημοσύνης μας, από ανθρώπους που επαίρονται ότι είναι η μάνα του Συλλόγου..

Σα να ισχυρίζομαι πχ ότι χθες ανέβασα κείμενο στα nea.gr ενώ δεν έστειλα τίποτα. Κι εγώ να επιμένω ότι και έστειλα και ανέβηκε, διαψεύδοντας τα ματάκια σας.

Είναι ν΄απορεί κανείς με την φαντασίωση των μελών του ΑΣ, ότι υπάρχει έστω κι ένας που δεν έχει καταλάβει πως έχουν προαποφασίσει να δώσουν το γήπεδο στον Μυστακίδη.

Οπότε είτε την είδαν καμικάζι αυτοκτονίας, είτε έβαλαν στόχο δίπλα στα 100 κεριά της φετινής τούρτας γενεθλίων, να υπάρχει κι ένα μαύρο για να θυμίζει σε όλους ότι δυστυχώς ζουν κι αυτοί ανάμεσά μας…

ΥΓ. Αναφερόμενος στο χρόνο αποπεράτωσης του έργου, ο ΑΣ επικαλέστηκε την προηγούμενη τετραετία που παρήλθε, χωρίς την παραμικρή εξέλιξη.

Σωστή η επισήμανση, αναρωτιέμαι όμως γιατί ως θεματοφύλακες και ιδιοκτήτες του γηπέδου, δεν όχλησαν τον ιδιοκτήτη;

Στο διάστημα αυτής της τετραετίας άλλωστε, δεν παρέλειπαν να τείνουν την παλάμη δίκην επαίτη στον Σαββίδη, για οικονομικές ενισχύσεις.

Ούτε τους απασχόλησαν εννοείται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οποίες έκαναν σημαία…