Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ρωσία πραγματοποιεί μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων με σκοπό την έναρξη νέων επιθετικών ενεργειών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι πληροφορίες από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας του δείχνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «σίγουρα δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο».

«Σε δύο λεπτά θα ξέρω αν θα έχω συμφωνία με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη και κρίσιμη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον ρώσο πρόεδρο.

Για όσους παραξενεύτηκαν στο άκουσμα της κατηγορηματικής αυτής δήλωσης, ο ίδιος τους πρόλαβε: «Αυτή είναι η δουλειά μου. Κλείνω συμφωνίες».

Ο Aμερικανός πρόεδρος, ρωτήθηκε σχετικά στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, διασαφήνισε τις προθέσεις και τις επιδιώξεις του: «Πηγαίνω στην Αλάσκα για να πιέσω τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα της συνάντησης. «Ισως πάει καλά, μπορεί και όχι».

Πάντως, σε κάποια στιγμή, όπως είπε «θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο -Πούτιν και Ζελένσκι – και μπορεί να είμαι κι εγώ παρών, και σίγουρα κάτι καλό θα βγει».

Αλάσκα – Αναστάτωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είναι «αναστατωμένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.

Οσο για τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής στη συνάντηση και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν θα γίνει.

Αντιθέτως, δεν απέκλεισε ότι «σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Πρωτοβουλία από Βερολίνο

Στο μεταξύ, έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσω βιντεοκλήσης συγκαλεί την Τετάρτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγα μόλις 24ωρα πριν το καθοριστικό ραντεβού του αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην τηλεδιάσκεψη που θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ουκρανού προέδρου.

Αλάσκα – Πυρετώδεις διεργασίες

Καθώς πλησιάζει η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, οι διπλωματικές διεργασίες είναι πυρετώδεις.Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που ενδέχεται να τερματίσει την πολύχρονη διπλωματική απομόνωση του Ρώσου ηγέτη από τη Δύση. Ωστόσο, η Ουκρανία προειδοποιεί: η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί την συνάντηση στην Αλάσκα για να διασπάσει τη συμμαχία ΗΠΑ–Ουκρανίας–ΕΕ.