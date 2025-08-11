Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έλαβε ποσό ύψους 1,6 δισ. ευρώ από τα λεγόμενα έκτακτα κέρδη, τα οποία προέκυψαν από τους τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων που συνδέονται με τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Τα κεφάλαια αυτά διατηρούνται σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων εντός της Ένωσης και τα παραχθέντα κέρδη διατέθηκαν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μεταφορά κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς την ΕΕ, η οποία αφορά τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2025. Είχε προηγηθεί μεταφορά που αποδεσμεύθηκε τον Ιούλιο του 2024, καθώς και δεύτερη δόση τον Απρίλιο του 2025.

Τα έκτακτα αυτά κέρδη προέρχονται από τη δέσμευση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων που επιβλήθηκαν ως απάντηση στον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ενώ τα κύρια περιουσιακά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα, οι τόκοι από τα ταμειακά διαθέσιμα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής αντίστασης.

Το 90% των δύο πρώτων δόσεων διατέθηκε με τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ), ενώ το υπόλοιπο 10% χορηγήθηκε μέσω του Μέσου Διευκόλυνσης για την Ουκρανία. Για την τρίτη δόση, το 95% των εσόδων θα διατεθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ULCM), και το εναπομείναν 5% μέσω του ΕΜΕ.

Νέος Μηχανισμός Χρηματοδότησης και Υποστήριξης

Ο ULCM έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία, προκειμένου να αποπληρώσει τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ, καθώς και χρέη έναντι διμερών κρατικών δανειστών. Η συνολική δανειακή στήριξη μέσω του μηχανισμού αυτού αγγίζει τα 45 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη συμβάλλει στην κάλυψη των άμεσων αμυντικών και στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μέρος της διαρκούς ευρωπαϊκής στρατηγικής να στηρίξει την Ουκρανία «για όσο διάστημα χρειαστεί», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ένωσης απέναντι στη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο.