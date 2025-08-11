Η ενίσχυση της διατλαντικής ενότητας, η διαρκής στήριξη στην Ουκρανία και η αύξηση της πίεσης στη Ρωσία αποτελούν, σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, τη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως επισήμανε η νέα Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, οι ενέργειες αυτές κρίνονται σημαντικές τόσο για την αποκατάσταση της ειρήνης όσο και για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθετικών ενεργειών στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις της έγιναν αμέσως μετά τη λήξη του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα “Χ”, η Κάλας σημείωσε ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη». Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι προσπάθειες της Ένωσης επικεντρώνονται τώρα στη θέσπιση νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στην ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά και στην επιπρόσθετη υποστήριξη σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας και την ευρωπαϊκή της προοπτική.