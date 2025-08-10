Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με νεότερη ανάρτησή του, στο θέμα του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά, η οποία διακομίστηκε από το Σισμανόγλειο νοσοκομείο σε αυτό του Ευαγγελισμού, ώστε να λάβει άμεση περίθαλψη σε νευρολογική κλινική.

Διατυπώθηκαν επικρίσεις για την έλλειψη νευρολογικήγς κλινικής στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, γεγονός που μπορεί να απέβη καθοριστικής σημασίας για την οδυνηρή κατάληξη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι και διεθνώς, δεν είναι όλα τα νοσοκομεία εξοπλισμένα με κάθε είδους κλινική, και πως για αυτό τον λόγο είναι επιβεβλημένες οι διακομιδές ασθενών, από ένα νοσοκομείο στο άλλλο, εφόσον απαιτηθεί, καθότι αυτό μπορεί να σώσει ζωές.

Σημείωσε σχετικά ο υπουργός Υγείας: