Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προέβη σε επίσημη ανακοίνωση μετά την απώλεια της κόρη του, Λένας Σαμαρά, επισημαίνοντας την επιθυμία της εκλιπούσας για στήριξη φορέων με κοινωφελή δράση αντί στεφάνου.

“Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι φορείς που προτείνει η οικογένεια Σαμαρά για δωρεά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της Λένας Σαμαρά μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους παρακάτω οργανισμούς:

1. Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Ιλαρίωνος Προμάχων Αριδαίας

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Ή Στέγη της Εκκλησίας»

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Η οικογένεια επισημαίνει ότι αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη στάση ζωής της Λένας Σαμαρά, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13:00.