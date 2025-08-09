Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη πανσέληνο, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Εκατόν δεκατέσσερεις αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εβδομήντα έναν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου σαράντα τέσσερεις θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά την φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα

Γιατί θα την απολαύσουμε Σάββατο και Κυριακή – Μαγευτικές εικόνες

Αυτό το Σαββατοκύριακο προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία για όσους αγαπούν τη μαγεία του έναστρου ουρανού. Οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν την εντυπωσιακή πανσέληνο, γνωστή ως Πανσέληνος του Οξύρρυγχου. Πρόκειται για ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα, καθώς η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες, προσφέροντας μαγικές εικόνες στον ανατολικό ουρανό.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, αυτή τη φορά η πανσέληνος θα δώσει στους θεατές τη δυνατότητα να την απολαύσουν σε δύο διαδοχικές βραδιές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της αστρονομίας και των ρομαντικών της νύχτας.

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώνεται στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν τη φυσική αυτή παράσταση.